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Korkmaz: ”Oyunun hakkı bu olmamalıydı”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iki duran toptan gol yediklerini belirterek, oyunun hakkının bu olmaması gerektiğini söyledi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 23:06
Korkmaz: ”Oyunun hakkı bu olmamalıydı”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iki duran toptan gol yediklerini belirterek, oyunun hakkının bu olmaması gerektiğini söyledi.


Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyun olarak ikinci yarı çok üstün olduklarını ve maçın genelinde iyi olduklarını ifade etti. Birçok pozisyona girdiklerini ama değerlendiremediklerini dile getiren Korkmaz, “Doğru yoldayız, iyi yoldayız. Bir takım kendi evinde ancak bu kadar üstün, etkili oynar. Futbol böyle bir şey. İki duran toptan gol yiyorsunuz. Konya maçında da aynısı oldu. Bunlar geçecek tabi ki, etkili oynuyoruz. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece galibiyetler devam edecek. Her şeyden memnunuz skor hariç” dedi.



“Oyunun karşılığı bu değildi”


Oyuncu değişiklikleri ile ilgili bir soruya Korkmaz, “Oyun akışı olarak, iyi giden oyunu farklı bir şekle çevirmek istemiyordum. Skora göre yorum yapmak çok kolay. Galip gelen bir takımın teknik direktörü olsaydık farklı bir yorum gelirdi. Ancak dediğim gibi, oynadığımız oyunun karşılığı bu olmamalı. Futbolun güzelliği de bu” diye konuştu. Yine bir soru üzerine Bülent Kormaz, hücum aksiyonu olarak çok etkili oyuncularının olduğunu ve daha da iyi olacaklarını ifade etti.


Hakemin yönetimi ile ilgili soruya ise Bülent Korkmaz, şu yanıtı verdi:


“Bize göre verilmeyen penaltı var. Ama artık Türkiye’de VAR sistemi var. Ben her zaman VAR sistemi varken orta hakemin hata yapma şansının olmadığını düşünüyorum.”



“İlk sarı kartımı gördüm”


Maç sonu yaşanan gerginlik konusuna da açıklık getiren Korkmaz, “Ben Lopez’e saygılı olması gerektiğini, topu dışarı atması gerektiğini söyledim. Bu futbolda olabilen şeyler. Gerginlik olabilir. Benim gördüğüm sarı kart doğru bir karar. Çizginin dışına çıkmıştım. Teknik direktör olarak ilk sarı kartı da gördük. İnşallah bir daha görmeyiz. Futbolun içinde bu türlü gerginlikler olabilir. Önemli olan maç sonu bunların yaşanmaması” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 23:06
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