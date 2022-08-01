Sabah Yazarı Melih Altınok bugünkü köşe yazısında 'Cumhurbaşkanı ne yapıyor, nasıl yapıyor da zirvelerde Putin'i ikna edebiliyor? Yoksa "taviz" mi veriyor?' diyen CHP'li Erdoğan Toprak'a seslendi: 'Korkmayın Erdoğan Bey belki dolar düşmez!' İşte o yazı:

Rusya'dan Akkuyu Nükleer Santrali için 15 milyar dolar geleceği konuşuluyor ya, CHP'li Erdoğan Toprak'ı almış bir panik...

5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde 5 milyar Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santralı inşaatının hesabını yatırılınca bile dolar düşme eğilimine girmiş. Para hazineye yatmıyormuş ama yine piyasalarda psikolojik rahatlama yaratabilirmiş. 10 milyar da gelince dolar daha da düşebilirmiş... Aman dikkatmiş!

Ayrıca Cumhurbaşkanı ne yapıyormuş, nasıl yapıyormuş da zirvelerde Putin'i ikna edebiliyormuş?

Yoksa "taviz" mi veriyormuş?

Evet, Rusya- Ukrayna savaşında dünya iki kutba ayrılmışken Türkiye'nin uluslarası arenada altın değerinde bir pozisyon elde ettiğini kabullenemiyorlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, oluşan küresel otorite boşluğunda elindeki kozlarını ustaca değerlendirerek Türkiye'nin kazanımlarını maksimize ettiğinin farkındalar.

Baksanıza Fransa parlamentosunda, Erdoğan'ın Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama stütüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyinde nüfuz alanını genişletmek için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığı tartışılıyor... Avrupa'nın çıkarları için "Yükselen Türkiye durdurulmalı" sloganları atılıyor...

Eski Pentagon Müsteşarı Dov S Zakheim'in The Hill gazetesindeki "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galibiyeti" başlıklı bir yazısında olduğu gibi, Erdoğan'ı son dönemdeki performansından ötürü Nobel Barış Ödülü verilmesini teklif edenler de var.

Erdoğan'ı en başarılı olduğu yerden, doğrudan başında olduğu dış politikadan vurmaya kalkan Toprak da ne yapsın..? Taşra siyasetçi gibi altını dolduramadığı imalarla kılçık atıyor işte.

Ama kaş yapayım derken muhalefetin gözünü çıkartıyor...

Sağduyulu seçmene hatta partililerine bile "Bu akıl mı Türkiye'yi, dış politikayı yönetecek, aman!" dedirtiyor.

Bu arada, korkmayın Erdoğan Bey. İzaha muhtaç telaşınızı bu kadar belli etmeyin...

Belli mi olur, belki dolar önümüzdeki günlerde düşmez falan...

KORONA DEĞİL KORKU ÖLDÜRÜYOR

İstanbul Ümraniye'de 68 yaşındaki emekli bir adam korona olmuş...

Karısı maske takmadan dolaştığı ve mesafe tedbirine dikkat etmediği gerekçesiyle adama kızmış. Ardından hastaneye gidip test yaptırmış. Pozitif çıkmış .

Evde başlamış bir kavga...

Çiftin 28 yaşındaki oğulları da mevzuya dahil olmuş ve çıkan kavgada babasını ekmek bıçağıyla öldürmüş.

Trajediye bakar mısınız?

Yaşlı bir adam iki günde ayakta atlatacak mevsimsel gribi yakalandı diye suçlanıyor ve sonuçta oğlu tarafından öldürülüyor.

Genç adamsa cezaevine düşüyor.

Kim bilir "evin annesi" şimdi neler hissediyordur, ne kadar zor durumdadır...

Sistematik bir korku yayarak insanları bu hale getirenler, aileleri dağıtanlar nelere sebep olduklarını görüyorlar mı?