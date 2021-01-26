Körili nohutlu kabak tarifi | Körili nohutlu kabak nasıl yapılır?

Körili nohutlu kabak tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 tane kabak, 1 tane havuç, 1 avuç dereotu, 1 yemek kaşığı tereyağı, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı pirinç, 1,5 su bardağı sıcak su, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1,5 çay kaşığı köri, 1 çay bardağı su, 1 paket krema

Körili nohutlu kabak nasıl yapılır?

Yıkadığınız kabakların uç kısımlarını kesip yarım ay şeklinde olarak ortadan ikiye bölüp dilimlemelisiniz.

Bir soyacak ile önce havucu soymalı daha sonra soyacakla havucu uzun şeritler halinde kesiniz. Dereotunu doğramayı unutmayın.

Bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek ısıtmanız gerekir.

Pirinci üzerine ilave ederek hafifçe kavurmalısınız ve daha sonra sıcak suyunu da ilave edin. Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişmeye bırakabilirsiniz.

Pirinç pilavının piştiği sırada ayrı bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edin. Kabak ve havucu tavaya alarak sotelemeye başlayabilirsiniz.

Tavadaki sebzelere tuz, karabiber koyun ve daha sonra haşlanmış nohutları da ilave ederek karıştırmalısınız.

Önce köriyi koyun ve iyice sebzelerle birleşene kadar karıştırmaya devam edin.

Daha sonra suyu ve kremayı ilave ederek sebzeler yumuşayınca kadar pişirmelisiniz. Tavadan almadan önce kıydığınız dereotunu da ilave ederek karıştırınız.

Servis tabağına önce pilavı, üzerine de körili kabaklı nohutu ekleyin. Artık servis edebilirsiniz, afiyet olsun…