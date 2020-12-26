Köri soslu tavuk nasıl yapılır? Kremalı köri soslu tavuk tarifi
Asya mutfağının mihenk taşı köri baharatı birçok baharatın birleşiminden oluşuyor. Zerdeçal, sumak, zencefil, kimyon, kişniş gibi baharatlar bir arada çekilip köriyi oluşturur. İçerisinde birçok baharatlarla harmanlanan köri, tadı ile vazgeçilemeyen bir sos. Şüphesiz köriyle en yakışan yiyecek tavuk. Peki, Köri soslu tavuk nasıl yapılır? İşte kremalı köri soslu tavuk tarifi
Şifa kaynağı olan baharat çeşitleri ile bir arada olan köriyi son yıllarda mutfağımızda yaygın olarak kullanılıyor. İşte nefis köri soslu tavuk tarifi...
Köri soslu tavuk nasıl yapılır?
Malzemeler:
500 gr tavukgöğsü
1 adet soğan
4-5 adet büyük boy kültür mantarı
2-3 adet tatlı yeşilbiber
2 adet tatlı kırmızıbiber
1 adet küçük boy zencefil veya tozu
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı toz köri baharatı
1 paket krema
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
Öncelikle tüm malzemeleri ince ince, jülyen olacak şekilde doğrayalım.
Tavamızda kızdırdığımız sıvı yağa ilk olarak doğradığımız tavukları koyalım.
Tavuklar suyunu salıp, çekinceye kadar pişirelim.
Ardından mantarları da ekleyip yine bir miktar pişirelim.
Daha sonra biberleri, soğanları, zencefili, sarımsağı ekleyelim.
Biraz daha pişirdikten sonra, köri sosunu, tuz ve karabiberi ekleyelim.
Güzelce karıştırıp, tereyağını koyalım.
Son olarak 1 paket kremayı da ekleyelim.
Kısık ateşte, 6-7 dakika kadar krema koyulaşana kadar pişirelim.
Afiyet olsun…