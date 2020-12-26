Köri soslu tavuk nasıl yapılır? Kremalı köri soslu tavuk tarifi

Asya mutfağının mihenk taşı köri baharatı birçok baharatın birleşiminden oluşuyor. Zerdeçal, sumak, zencefil, kimyon, kişniş gibi baharatlar bir arada çekilip köriyi oluşturur. İçerisinde birçok baharatlarla harmanlanan köri, tadı ile vazgeçilemeyen bir sos. Şüphesiz köriyle en yakışan yiyecek tavuk. Peki, Köri soslu tavuk nasıl yapılır? İşte kremalı köri soslu tavuk tarifi