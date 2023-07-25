Körfez’in akıllı şehirleri Türk teknolojisi ile buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından planlanan iş forumları 250’den fazla Türk iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi. Cidde, Doha ve Abu Dabi’de üç gün süren görüşme maratonunda enerji ve savunma alanları başta olmak üzere, inşaat, turizm, sağlık, gıda, tarım, ulaşım, finans gibi alanlarda milyarlarca dolarlık iş birliği anlaşmaları ele alındı. DEİK Dijital Teknolojiler Konseyi Başkanı ve Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, iş forumlarına 15’e yakın teknoloji şirketiyle katıldıklarını ve yatırımcıların Türk teknoloji şirketlerine çok büyük ilgi gösterdiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonuna teknoloji desteği

Dr. Erdem Erkul, Cidde’de gerçekleşen buluşmalarda Suudi Arabistan’ın toplamda 3,3 trilyon dolarlık yatırım öngördüğü 2030 Vizyonu kapsamındaki akıllı şehir projelerinde Türk teknoloji şirketlerinin de pay alması için görüşmeler yapıldığı bilgisini paylaştı. Dr. Erkul, “Suudi Arabistan’da 2025 yılına dek tamamlanması planlanan, 9 milyon kişilik NEOM akıllı şehrinin yanı sıra kültür başkenti olacak Diriyah, eğlence, spor ve sanat faaliyetleri için tasarlanan Qiddiyah projeleri gibi 5 bin 200’den fazla proje hayata geçiriliyor. Buradaki yatırımların toplam değeri 820 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Teknoloji sektörü olarak burada dijital ekonomi alanında yapılacak çalışmaları konuştuk. Özellikle yapay zeka, bulut bilişim ve akıllı şehir alanında çalışan şirketlerin bu projelerde nasıl yer alacağı, üretilen yerli ürünlerin bu projelerde ne şekilde kullanılacağı ile ilgili görüşmeler gerçekten çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

Katar yapay zeka ve oyun sektöründe Türkiye’ye güveniyor

Türkiye’nin ekonomik ilişkilerinin oldukça güçlü olduğu Katar’da yapılan görüşmelerin çok verimli geçtiğini vurgulayan Dr. Erkul, “Katarlı yatırımcıların Türk teknoloji şirketlerini yakından takip ettiğini gördük. Gerek akıllı şehirler alanında olsun gerek sağlık sektörü de dahil olmak üzere akıllı teknolojiler alanında ilgi var. Yapay zeka alanındaki şirketlerimiz burada aktif yer alacak. Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada yer aldığımız oyun teknolojileri konusunda da Türkiye yakından takip ediliyor. Bunun yanında siber güvenlik ve fintech sektörlerine yönelik de yatırım fırsatlarını ele aldığımız görüşmeler gerçekleştirdik. Katar’da birçok iyi niyet ve yatırım anlaşmasına imza atıldı” diye konuştu.

Görüşmeler doğrudan yatırımlara olumlu etki yapacak

Türkiye’nin yeniden normalleşme sürecine girdiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde de ekonomik iş birliğinin güçlendiren önemli anlaşmalara imza atıldığını söyleyen Dr. Erdem Erkul, “Abu Dabi’deki görüşmeler sonucu enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi birçok alanda toplam tutarı 50,7 milyar doları bulan anlaşmalara imza atıldı. Yapay zeka alanında yoğun bir ilginin olduğunu söyleyebilirim. İnanıyorum ki inovatif anlamda birlikte yatırımların yapılması orta vadede gerçekleşecektir. 3 günlük görüşmeler sonucunda gözlemlediğimiz pozitif yaklaşım ve anlaşmaların hem doğrudan yatırımlara hem de ihracat rakamlarına olumlu etkisini hızla göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

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