Körfez’deki patlamanın yankıları sürüyor! Mürettebat: 'uçan cisimler gördük'

Umman açıklarında Japonya'ya giden iki petrol tankerinde yaşanan patlama konusunda ABD İran'ı suçlarken, tankerlerin mayınlama ile patlatıldığını iddia etti. Fakat gemi mürettebatı 'uçan cisimler gördüklerini' söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu sabah yayınladığı bir videoda İran Devrim Muhafızlarının patlama yaşanna tankere yaklaşarak tankerden patlamamış bir mayını aldığı ve uzaklaştırğını iddia ettiği görüntüler yayınladı.

ABD'nin CNN aracılığıyla yayınladığı bu görüntüler konuşulurken, "Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada'dan bir açıklama geldi.

"Mürettebat uçan cisimler görmüş"

Katada, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürdü.

Mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirten Katada, saldırının mayın ya da torpido ateşinden kaynaklandığını sanmadığını çünkü hasarın gövdenin su yüzeyinde kalan kısmında olduğunu ifade etti.

“İddia yanlış"

Katada, ABD'nin tankerlere mayınla saldırı düzenlendiğine ilişkin iddialarıyla ilgili de "Yanlış." ifadesini kullandı.

Tankerin ilk darbeyi makine dairesinin yakınına aldığını ifade eden Katada, ardından gelen ikinci darbenin geminin sağ ön tarafında hasara yol açtığını bildirdi.

Neler yaşandı?

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanması'na yardım çağrısında bulunmuştu.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous" adlı petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.