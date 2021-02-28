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Dünya Körfezde tehlikeli tırmanış! İran'ı işaret etti
Dünya

Körfezde tehlikeli tırmanış! İran'ı işaret etti

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında gerçekleşen patlamanın arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 00:45:00 - 2021-02-28 00:48:38
Körfezde tehlikeli tırmanış! İran'ı işaret etti

İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini öne süren Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem." ifadesini kullandı.

Gantz, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında cuma günü Umman Körfezi'nde patlama meydana gelmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştı.

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