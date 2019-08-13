Körfez’de kritik gelişme! O ülkenin savaş gemisi son sürat ilerliyor İngiltere'ye ait HMS Kent savaş gemisinin pazartesi günü Basra Körfezi'ne hareket ettiği öğrenildi.

ABD'nin Basra Körfezi'nin Hürmüz Boğazı'nda devriye gezmesini planlandığı Denizcilik Güvenlik Misyonu çerçevesinde, İngiltere'nin HMS Kent savaş gemisini pazartesi bölgeye yönlendirdiği öğrenildi. ABD'nin İran'a karşı Basra Körfezi'nde uluslararası koalisyon kurup devriye gücü oluşturma planına katılmayı kabul eden İngiltere, Körfez'e savaş gemisi göndermeyi son sürat ilerletiyor. Nöbeti HMS Duncan destroyerinden alacak ABD'nin Basra Körfezi'nin petrol ticareti açısından stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda devriye gezmesini planlandığı Denizcilik Güvenlik Misyonu çerçevesinde, İngiltere'nin HMS Kent savaş gemisini pazartesi bölgeye yönlendirdiği öğrenildi. 23. Tip fırkateyn HMS Kent, nöbeti HMS Duncan destroyerinden devralacak. ABD'nin öncülüğünü yapacağı uluslararası güç kapsamında ABD donanması ile Kraliyet donanmasının Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenliğini sağlaması öngörülüyor. HMS Kent'in komuta subayı Andy Brown, şunları söyledi: "Körfez'de halihazırdaki gerilimleri düşürmeye kesinkes odaklanacağız. Ama aynı zamanda seyrüsefer serbestisinin korunmasını garanti altına alacağız, bizim operasyona konuşlandırılma amacımız da budur." ABD'nin tankerlere eskortluk misyonuna 5 Ağustos'ta katıldığını duyuran İngiltere, diğer taraftan İran'la nükleer anlaşmaya bağlılığının sürdüğünü ve Washington'ın Tahran'a karşı yaptırımlarına katılmama politikasını devam ettirdiğini açıklamıştı. Washington misyona katılmalarını Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi müttefik ülkelerden talep etmişti. Almanya ile Japonya'dan net ret cevabı gelmişti.

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