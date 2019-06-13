Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

Umman Körfezi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde patlama meydana geldi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları grubu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait tankerlerde meydana gelen durumdan haberdar olduklarını bildirdi, detay vermekten kaçındı.

Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi. Olayın ardından tankerlerde görev yapan personelin tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

'Patlamalardan haberdarız'

ABD donanmasının Beşinci Filosu da bölgede gerçekleşen patlamalardan haberdar olduklarını ve gereken desteği verdiklerini duyurdu.

Tayvan merkezli CPC de Ummanz Körfezi'nde kendilerine ait bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı.

Norveç tankeri de hedef alındı

Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu.

Aynı bölgede ikinci vaka

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı. Sabotajı İran'ın yaptığı iddia edilmiş, bunun üzerine ABD de bölgede F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.