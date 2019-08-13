0553 313 94 23

Körfez’de bayram coşkusu

KOCAELİ (İHA) – Körfez’de geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması Tütünçiftlik Kültür Merkezinde geniş katılımla düzenlendi.

13 Ağustos 2019 Salı 14:15
Körfez’de bayram coşkusu

KOCAELİ (İHA) – Körfez’de geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması Tütünçiftlik Kültür Merkezinde geniş katılımla düzenlendi.


Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği geleneksel Kent Bayramlaşması, Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.İstanbul Valiliği’ne atanan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Başkan Yardımcıları, Körfez Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnafı Odası Başkanı Yahya Öztürk, Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Birlikte yapılan kahvaltı sonrasında söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bayramı Türkiye’de olduğu gibi tüm Müslümanların sevinç içinde kutlamasını isterdik. Maalesef İslam dünyansın büyük bir bölümünde coşku yerine gözyaşı var. Bu bizim sevincimizi de buruk hale getiriyor” dedi.


Körfez’deki birlik ve beraberliğin önemine de değinen Başkan Söğüt, tüm hemşehrilerinin bayramını kutladığını belirtti. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tek tek bayramlaştı. Başkan Söğüt daha sonra Kuzey Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde muhtarlar ile birlikte incelemelerde bulundu. Yapılması planlanan çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulundu


Körfez’in geleceğine yön verecek olan stratejik plan çalışmasında da dış paydaş görüşlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Söğüt, “Muhtarlarımız mahallenin gözü, kulağı. Bizler için de önemliler. Mahallelerdeki eksiklikleri ve ihtiyaçları bizlere aktarıyor, bizlerde bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hedefimiz aynı; daha güzel bir Körfez. Bu doğrultuda da bizler üzerimize düşen her adımı atıyoruz. Körfez için muhtarlarımızla, esnafımızla, STK’larımızla, hemşehrilerimizle, üniversitelerimizle çalışarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:15
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    1. Büyük kutlamanın ayrıntıları belli..
    2. Yusuf Kavaklı'dan sert tepki!..
    3. Beşiktaş'ta forma numaraları..
    4. Bodrum'da fiyatların yüksek olduğu..
    5. Periferik arter hastalığı nedir?..
    6. Liverpool ve Chelsea taraftarlarının..
    7. Bakan Gül, Grekoromen Güreş Milli..
    8. Tedavisi tamamlanan at sahiplendirildi
    9. Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
    10. Kurban Bayramında yapılması gereken..
    11. Karaman'da can pazarı! Çok sayıda..
    12. Rusya: "Suriye Anayasası Komisyonunda..
    13. Beşiktaş’ta forma numaraları belli oldu
    14. Kunduz Festivali’nde sağlık hizmeti
    15. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    16. Ege’nin spor tesisleri baştan sona..
    17. Evde sucuk nasıl yapılır? Evde sucuk..
    18. Kurban Bayramı hipertansiyon,..
    19. İngiltere’de işsizlik oranı açıklandı!
    20. Binali Yıldırım, Akçakoca'da..
    21. Su sporları istasyonlarında bayram..
    22. Şiş ve kırmızı diş etlerine dikkat
    23. İncelediği av tüfeği ölümüne neden oldu
    24. Eğitimci ve gazeteci Keskin’e..
    25. Karlıova’da bayram denetimleri
    26. Cam terasta 450 metre yükseklikte bayram
    27. Kurban çadırları bir yandan..
    28. Karaman'da trafik kazası: 10 yaralı
    29. Tire Kaymakamı Tanrıseven’den sürücü..
    30. Otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 ölü, 1..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'