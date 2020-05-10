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Körfez ülkelerinde günlük korona vakalarında büyük artış

Körfez ülkeleri olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’te günlük korona virüs vaka sayılarında büyük artış yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 22:23:25 -
Körfez ülkelerinde günlük korona vakalarında büyük artış

Körfez ülkeleri olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’te günlük korona virüs vaka sayılarında büyük artış yaşandı.


Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 280 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını Körfez ülkelerinde etkisini arttırmaya devam ediyor. Körfez ülkeleri olan Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde günlük korona virüs vakalarında büyük artış yaşandı. Suudi Arabistan’da son 24 saatte bin 912 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 39 bin 48’e yükseldi. Arabistan’da korona virüse bağlı toplam can kaybı ise 246’ya ulaştı. Kuveyt’te son 24 saatte bin 65 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 8 bin 688’e yükseldi. Kuveyt’te korona virüse bağlı can kayıpları ise 58’e yükseldi. BAE’de son 24 saatte 781 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 18 bin 198’e ulaştı. BAE’de korona virüse bağlı toplam can kaybı ise 198’e yükseldi.

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