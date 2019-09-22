Körfez diken üstünde: BAE'de şüpheli İHA alarmı!

Dubai Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamaya göre, 12:36 ve 12:51 saatleri arasında geçici olarak uçuşlara kapatıldığı ve bu sırada havalimanına iniş gerçekleştirmesi planlanan Emirates Hava Yolları'na ait iki uçağın başka havalimanına yönlendirildiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Bölge ülkeleri de olası İHA ve SİHA saldırılarına karşı teyakkuz halinde bulunuyor.