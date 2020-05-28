Körfez Belediyesi’nden ihale iddialarına cevap

Körfez Belediyesi’nden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın iddiaları ile ilgili açıklama yapılarak, “Hem belediyemizi hem de sayın milletvekillerimizi rencide etmeye yönelik bir kampanyanın parçası olduğu nettir” ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Körfez Belediyesi’ndeki ihaleler ile ilgili yaptığı açıklamalarına Körfez Belediyesi’nden cevap geldi. Açıklamada, “İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait, Kocaeli Milletvekillerimizi ve Körfez Belediyemizi karalamaya dönük, asılsız, altı boş ve çirkin iftira içerikli açıklamalar kamuoyunda haber olarak yer almıştır. Açıklamanın, hem belediyelerimizi hem de sayın milletvekillerimizi rencide etmeye yönelik bir kampanyanın parçası olarak yapıldığı net olarak görülmektedir. Kamuoyu tarafından da iyi bilinir ki; Körfez Belediyesi olarak bugüne kadar yapılan tüm ihaleler canlı olarak sosyal medya üzerinden yayınlanmış, açık ve şeffaf ihalelerdir” ifadelerine yer verildi.

“Sosyal Medya hesaplarımızdan geriye dönük ihalelerimiz izlenebilir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Körfez Belediyemiz, tüm ihalelerde ilgili yasalar çerçevesinde hareket etmektedir. ‘İddia’da bulunanları, iddialarını ispat etmeye davet ediyoruz. Hiçbir karalama ve art niyetli girişim, bizi halkımızdan aldığımız yetkiyle, halkımıza ve ülkemize hizmet etmekten alıkoyamayacaktır” denildi.