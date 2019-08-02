Kore Müftüsü Dr. Abdulwahab Zahid Haq, Hacı Bayram Camii’ne gelecek

İlme Destek Derneği (İLDES) Ankara’da önemli bir konferans düzenleyecek. 3 Ağustos Cumartesi günü saat 13.30’da Hacı Bayram Camii Eşref Rumi konferans salonunda, Güney Kore Müftüsü Dr. Abdulwahab Zahid Haq, Kore’de Müslümanlık ve Türkiye- Kore ilişkilerinin konu edileceği bir konferans verecek.

Konferans hakkında bilgi veren İLDES Başkanı Veli Kamiloğlu, HaberVaktim’den Erkal Erdoğan’a konuştu.

Büyük Hint alimi Hasan en-Nedvi'nin talebesi

Konferansta konuşulacaklar hakkında bilgi veren Kamiloğlu şunları söyledi:

“Abdulwahab Zahid Haq hocamız bizim için çok önemli. Gerek Hint diyarında gerek Kore’de İslam ve Müslümanlar için yaptığı çalışmalar çok büyük. Hatta büyük bir İslam davetkârıdır kendisi. Ayrıca 30 yılı aşkındır Kore müftülüğü yapıyor. Ayrıca Hint diyarının en büyük âlimlerinden Nedvi’nin öğrencisidir ve ondan çokça istifade etmiş biridir. Bu bilgi birikiminden faydalanmak için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.”

Kore'deki Müslümanlık ve Türkiye Kore ilişkileri konuşulacak

“1950’li yıllarda Türkiye’nin Kore’ye askeri destek vermesinden sonra Kore’de büyük bir Türkiye sempatisi başladı.” diyen Kamiloğlu, “Bununla birlikte oraya giden askerlerimizin çok küçük bir kısmı orada kaldı ve yaşamına davet etti. İşte Türkiye’nin oraya gitmesiyle orada yeşillenmeye başlayan Müslümanlığı konuşacağız. Abdulwahab hocamız orada yine Türkiye’den giden askerlerimizden kalanlarla Müslümanlığa davet çalışmalarını büyük ölçüde yürütmüştür. Ayrıca Türkiye, Kore ilişkilerini kültürlerin birbiri ile ilişkilerine değineceğiz.” ifadelerini kullandı.