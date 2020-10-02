Kore Kültür Merkezi Türkiye'de 9'uncu yılını kutluyor

ANKARA (AA) - Kore Kültür Merkezi (KKM), Türkiye'de kuruluşunun 9'uncu yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, bu yılki etkinliklerin sloganı "#HayatEveSığar" olarak belirlendi.

KKM'den yapılan yazılı açıklamada, merkezin Güney Kore ve Türkiye arasındaki kültür alışverişini güçlendirmek için 13 Ekim 2011'de, Kore hükümetine bağlı olarak Türkiye’nin başkenti Ankara’da kurulduğu hatırlatıldı.

KKM'nın açılış yıl dönümlerinde her yıl çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tüm etkinliklerin online düzenleneceği, sloganın ise "#HayatEveSığar" olarak belirlendiği bildirildi.

5 -11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Taste Korea Week", K-Pop’tan geleneksel Kore müzik ve danslarının yanı sıra tiyatro gösterilerini, kurs ve yarışmalara kadar çok çeşitli online etkinlikleri kapsıyor.

Etkinlik kapsamında, K-Beauty ve K-Dance online kursu, online Kukla Tiyatrosu "Dale Hikayesi", Korece Konuşma ile Güzel Yazı Yazma Yarışmaları, KKM 9'uncu yıl dönümü ana etkinliği ve K-Pop Cover Dance Festival Türkiye finali gerçekleştirilecek.

