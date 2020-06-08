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Aktüel

Kore Gazisi Galip Özyavuz Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 22:30:45 -
Kore Gazisi Galip Özyavuz Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde vefat eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Galip Özyavuz, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çataklı Mahallesi mezarlığında düzenlenen törene Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Aydın, Belediye Meclis Üyesi Cemal İlçi, merhumun yakınları ve komşuları katıldı.

Kaymakam Yılmaz, Gazi Galip Özyavuz'un ailesine, acılarını paylaştıklarını söyleyerek başsağlığı diledi.

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