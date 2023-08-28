Kore borsalarına yeni dev rezerv şartı: Rezervler için 3 milyar won ayırması gerekecek! Karar ilanı onaylandı

Güney Koreli kripto borsalarının Eylül ayından itibaren en az 3 milyar won (2,3 milyon dolar) tutarında rezerv ayırması gerekecek.

Güney Kore borsaları yeni bir karar ile birlikte Eylül ayından itibaren rezerv ayırmak zorunda olacak. Borsalara yaklaşık 2,3 milyon dolarlık rezerv şartı geldi

Güney Koreli borsalara rezerv şartı!

Yerel medyada yer alan haberlere göre, büyük kripto borsaları arasında Upbit ve Bithumb gibi platformlar, ülkenin yeni tüketici koruma önlemlerini yerine getirmek adına adımlar atmaktadır. Güney Koreli kripto para borsaları, ülkenin gelişen kripto endüstrisinde tüketici koruma önlemlerini gözden geçirme sürecinin hızlanması nedeniyle, Eylül ayından itibaren banka hesaplarında tuttukları rezervlerde en az 3 milyar won (2,3 milyon dolar) ayırmak zorunda kalacaklar.

Yerel medya kaynağı News1’in aktardığına göre, Upbit ve Bithumb gibi önde gelen Kore kripto borsaları, Temmuz ayında Kore Bankalar Federasyonu tarafından yayınlanan yönergeler çerçevesinde yeni gereksinimleri yerine getirme yolunda ilerlemektedir. “Sanal Varlık Gerçek Adlı Hesap Operasyon Yönergeleri” başlıklı kılavuzda, kripto borsalarının, riskli durumlar söz konusu olduğunda kullanıcılara zararlarını telafi edebilmeleri için günlük ortalama mevduatlarının yüzde 30’u kadar veya en az 3 milyar won tutarında bir rezerv ayırmaları gerektiği belirtiliyor. Bu rezerv fonlarının miktarı 20 milyar won ile sınırlanmış durumda.

Güney Kore’de Haziran ayında kabul edilen yeni mevzuat, kripto yatırımcılarının korunmasını amaçlıyor. Bu mevzuat, Finansal Hizmetler Komisyonu ve Kore Bankası’na kripto operatörlerini ve varlık saklayıcılarını denetleme yetkisi veriyor. Aynı zamanda, sanal varlıkların haksız ticareti durumunda yetkililerin ceza uygulamasını sağlıyor.

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Geçtiğimiz ay FSC (Finansal Hizmetler Komisyonu), yerli şirketlerin gelecek yıldan itibaren kripto para varlıklarını açıklamalarını gerektirecek yeni muhasebe kurallarını duyurdu. Bu yeni kurallar ayrıca kripto ihraççılarının token ayrıntıları, iş modelleri ve dahili muhasebe politikaları gibi bilgileri açıklamalarını da zorunlu kılıyor.