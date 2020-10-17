  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kordsa “Altın” şirket unvanı aldı
Ekonomi

Kordsa “Altın” şirket unvanı aldı

“Tutkumuz yaşamı güçlendirmek” vizyonuyla 5 kıtada operasyonlarını yürüten Kordsa, evrensel sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlayan Ecovadis tarafından verilen puanını yükselterek Altın (Gold) şirket kategorisine çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:11:00 -
Kordsa “Altın” şirket unvanı aldı

Bu değerlendirme, Kordsa’nın sürdürülebilirlik taahhüdünün arkasındaki güçlü duruşunu ve Şirket’in çevre, sürdürülebilir tedarik, işgücü ve insan hakları alanlarındaki mükemmel başarısını ortaya koyuyor.

Faaliyet gösterdiği lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri alanlarında sektöre yön veren Kordsa, çevre, çalışan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik uygulamalarının baz alındığı bu sistematik değerlendirmede aldığı başarıyla attığı her adımın, geliştirdiği her teknolojinin odağında sürdürülebilirlik olduğunun bir kez daha altını çiziyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri
Siyaset

Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri

İşgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlarda dünyanın gündeminden düşmeyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Recep Tayyip Erdoğ..
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanları uyardı
Korona Virüs

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanları uyardı

Kan grubu 0 olanların koronavirüse karşı daha avantajlı olduğu açıklanmıştı. Söz konusu araştırmaları değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronav..
AK Parti’nin kuruluş sürecinden neden ayrıldığını açıklayan Akşener’den ‘pes’ dedirten çıkış
Siyaset

AK Parti’nin kuruluş sürecinden neden ayrıldığını açıklayan Akşener’den ‘pes’ dedirten çıkış

Kuruluş çalışmaları sırasında AK Parti’den neden ayrıldığını net bir şekilde anlatamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aynı zamanda..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay