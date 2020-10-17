Kordsa “Altın” şirket unvanı aldı

Bu değerlendirme, Kordsa’nın sürdürülebilirlik taahhüdünün arkasındaki güçlü duruşunu ve Şirket’in çevre, sürdürülebilir tedarik, işgücü ve insan hakları alanlarındaki mükemmel başarısını ortaya koyuyor.



Faaliyet gösterdiği lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri alanlarında sektöre yön veren Kordsa, çevre, çalışan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik uygulamalarının baz alındığı bu sistematik değerlendirmede aldığı başarıyla attığı her adımın, geliştirdiği her teknolojinin odağında sürdürülebilirlik olduğunun bir kez daha altını çiziyor.