Kordon kanı hangi hastalıklarda kullanılır? Kordon kanı hakkında tüm bilinmeyenler...

Kök hücre çalışmalarının başlamasıyla birlikte gündeme gelen kordon kanı, kemik iliğinin yerine tercih edilebiliyor. Peki kordon kanı hangi hastalıklarda kullanılır, ne zaman alınır? İşte detaylar...

Kordon kanı nedir?

Bebeğin doğumdan sonra anneye plasenta ile bağlı olduğu bağa kordon denir. Bu kordonun içinden alınan kana da kordon kanı denir. Kordon doğumdan hemen sonra kesilir ve bebekte kalan kısmı ise bir hafta içinde düşer. Kordon kanı kök hücreleri en genç hücreler olup üreme hızları çok yüksektir. Bağışıklık mekanizmasıyla son derece uyumlu ve tedavinin aciliyet arz ettiği durumlarda hemen kullanılabilmektedir.

İlk kordon kanı nakli 1988 yılında gerçekleştirilmiştir. 1995 yılından beri de bu bağlamda kordon kanı bankaları kurulmaya başlanmıştır. Kemik iliği yerine tercih edilen kordon kanı, içindeki kök hücreler nedeniyle ileride meydana gelebilecek bir rahatsızlıkta kullanılabilmesine olanak tanımaktadır.

Hangi hastalıklarda kullanılır?

Kordondan alınan kan sadece kan hücrelerine dönüşür. Kordon kanı sadece kan ile ilgili hastalıklarda kemik iliği yerine kullanılabilir. Kordon kanı şu hastalıklarda kullanılabilir:

- Lösemi, lenfoma, kan kanseri,

- Aplastik anemiler (kemik iliğinde hücre üretiminin olmaması),

- Orak hücreli anemi, talasemi,

- Amegakaryositik trombositopeni,

- Nöroblastom ve bazı bağışıklık yetmezlikleri

Ancak kordon kanı, başka hastalık veya başka kanserler için kesinlikle için kullanılmaz.

"Gençlik aşısı" ve "organ yenileme" gibi konularla ilgili çalışmalar da devam etmektedir.

Ne zaman alınır?

Kordon kanı doğumdan hemen sonra alınmaktadır. Doğumdan sonra kordondaki akım ilk 2- 3 dakikada kesileceği için alınmasında hızlı davranılmalıdır. Yaklaşık 35 – 120 mililitre kan alınabilir. Kordon kanı, bebek yetişkin olduğu zaman yani 45 kiloyu geçtiğinde kemik iliğinden destek alınmalı, çünkü kordon kanı yeterli olmamaktadır.

Kordon kanının saklanması

Kordon kanını Türkiye ya da yurt dışında ücret karşılığında saklayan firmalar bulunmaktadır. Toplanan kan 36 saat içinde kordon kanı bankası laboratuarına gönderilir. Kordon kanının bozulma ihtimali olabilmektedir. Kordon kanı sıvı azot içine konulup -190 derecede saklanır. Diğer bir yöntem ise kordon kanı içindeki kök hücrelerin ayrıştırılarak saklanması yöntemidir. Bu biraz yatırım gerektiren bir metottur. Aileler saklamaktan vazgeçerse kordon kanı imha edilir veya kaynak olarak başkaları için kullanılabilir.