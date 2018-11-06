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Koray Şener'i arkadaşları unutmadı

Galatasaray-Fenerbahçe maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener için okul arkadaşları anma töreni düzenledi.

06 Kasım 2018 Salı 18:49
Koray Şener'i arkadaşları unutmadı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Koray Şener için okul arkadaşları, öğrenim gördüğü sınıfta anma programı düzenledi.

Koray Şener, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi stadyumda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Koray'ı okul arkadaşları ve öğretmenleri unutmadı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen anma töreninde Koray'ın arkadaşları anılarını anlattı.

 

Bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı

Koray'ın fotoğraflarından oluşan slayt gösterimi yapılırken duygusal anlar yaşandı. Arkadaşlarının konuşmalarının ardından Koray'ın sırasına çiçekler eşliğinde fotoğrafı ve Fenerbahçe atkısı bırakıldı. Programa katılan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:49
  1. Kocaeli
  2. koray şener
  3. Fenerbahçe

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