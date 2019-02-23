Koray Aydın ve Ümit Özdağ İYİ Parti’den istifa mı edecek?

24 Haziran genel seçimlerinde beklediği sonucu alamayan İYİ Parti de sular durulmuyor. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için CHP ile ittifak kuran İYİ Parti’de belediye başkan aday listesinde krizler çıkmıştı. Özellikle de İzmir İYİ Parti teşkilatı Tunç Soyer’in adaylığına tepkili olduğu bilinmekte. İYİ Parti’deki gidişattan Koray Aydın ve Ümit Özdağ rahatsız. İYİ Parti’ye yakın yazarlardan Orhan Uğuroğlu ve Habertürk yazarı Nagehan AlçıÜmit Özdağ ve Koray Aydın üzerinden kaleme aldı. Peki Ümit Özdağ ve Koray Aydın İYİ Parti’den istifa mı edecek?

İYİ Parti'deki kavgayı Kocamaz vakası ayyuka çıkardı

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle Mersin’de adaysız kalan İYİ Parti'de iç savaş çıktı. Akşener'in, “İçeriden vurulduk” açıklamasının ardından, hainlikle suçlanan Koray Aydın’a istifa çağrısı yapıldı. Akşener, 'hain'in kim olduğunu açıklama görevini kendisine en yakın isimlerden, İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'e verdi. Emir üzerine harekete geçen Çelik, önce Koray Aydın'ın 24 Haziran seçimlerindeki afişini sosyal medya hesabından paylaştı. Çelik afişte, Akşener'in fotoğrafının Aydın'ın altında yer almasını eleştirdi. Paylaşımının altında Aydın için ''Kibir mi? Kompleks mi? Algı oluşturmak mı? Saygısızlık mı veya başka bir şey mi? Adını siz koyun...'' ifadelerini kullandı. Bu zehir zemberek mesajın ardından, sahibi olduğu Yeniçağ gazetesini devreye soktu.

Koray Aydın istifa mı edecek?

Çelik'in talimatı üzerine gazete yazarlarından Orhan Uğuroğlu, Akşener'in mesajını kaleme aldı. Uğuroğlu yazısında söz konusu 'ihanet'ten Koray Aydın'ın sorumlu olduğunu yazdı: ''İhanet' dediğiniz Mersin skandalının tek sorumlusu vardır o da Genel Başkan Yardımcınız ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dır.'' Uğuroğlu yazısını, "Hemen istifa etmesi ya da görevden alınması gerekir ki açık ve net söyleyeyim, parti teşkilatlarındaki dağınıklık da ortadan kalkacaktır" diye sürdürdü.

Ümit Özdağ da partiden memnun değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ üçgenindeki İYİ Parti ile ilgili Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "İYİ Parti ciddi bir krize mi gidiyor?" başlıklı bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ üçgenindeki İYİ Parti ile ilgili Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "İYİ Parti ciddi bir krize mi gidiyor?" başlıklı bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Telefonum çaldı. Karşımda siyasetin önemli isimlerinden biri, “Hep CHP’nin içindeki krizleri yazıyorsun. Biraz da İYİ Parti’ye bak” dedi. Ben “Neler oluyor İYİ Parti’de?” diye sorunca başladı anlatmaya: “Meral Akşener ile Koray Aydın ciddi bir gerilim yaşıyor. İkisi arasında gün yüzüne çıkarılmak istenmeyen bir çekişme var.” Sonra da devam etti: “Ümit Özdağ çok mutsuz. O da gidişten memnun değil. Dikkat edersen hiç ortalarda görünmüyor. Kendini arka plana çekti. Yakın çevresine ‘Keşke Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri’nin koyduğu tavrı ben de koysaydım. Bu noktalara gelmeseydik’ diyor.”

Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti’den istifa etmişti

İYİ Parti kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu 12 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü kurultay öncesi görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini açıkladımışlardı. Yusuf Halaçoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Sergilenen tavırlar Kurultay'da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti'den istifa ediyoruz" demişti.