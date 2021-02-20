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Aktüel Kopup patlayan tellere tekme attı!
Aktüel

Kopup patlayan tellere tekme attı!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde patlayan elektrik tellerine tekme atan adamın görüntüleri mahellede yaşayan bir kişi tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 22:00:00 -
Kopup patlayan tellere tekme attı!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde patlayan elektrik tellerine tekme atan adamın görüntüleri mahellede yaşayan bir kişi tarafından görüntülendi. Çevredekiler adamı engellemeye çalışsa da adam patlayan telleri ayaklarıyla çekmeye devam etti.

İddiaya göre, direklerden kopan elektrik telleri yerde bulundukları sırada yanarak patlamaya başladı. O sırada çevrede bulunan bir kişi, canını hiçe sayarak patlayan telleri tekmeleyerek çekmeye çalıştı.

O anları fark eden mahalle sakinleri patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşı uyarmaya çalıştı. Hiçbir ikazı dikkate almayan adam, patlayan elektrik tellerini ayaklarıyla çekmeye devam etti.

İHA'nın haberine göre, o anları fark eden başka bir vatandaş patlayan elektrik tellerine tekme atan kişiye müdahale ederek, tellerden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Alana gelerek akımı kesen ekipler, telleri onardıktan yerine eski yerine yerleştirdi.

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