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Gündem Köprülere dev Türk bayrakları asıldı! İşte o görüntüler...
Gündem

Köprülere dev Türk bayrakları asıldı! İşte o görüntüler...

Yeniakit Publisher
2024-07-10 12:54:00 - 2024-07-10 12:57:03

İstanbul'daki köprülere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle dev Türk bayrakları asıldı. Asılan bayraklar havadan böyle görüntülendi.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 8’nci yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde İstanbul’daki köprülere Türk bayrakları asıldı. 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde toplanan katılımcıların yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelmesinin ardından burada bayrak asma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve şehit yakınları katıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’ne de dev Türk bayrakları asıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk bayrağı ile birlikte "Türkiye aşkına" ve "Vatan, millet aşkına" yazılı afişler de asıldı.

"Bu sene ilk kez 5 köprüye olmak suretiyle devasa bayraklarımızı asacağız"

5 köprüye dev Türk bayrakları asılacağını belirten 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 8’inci yılını geride bırakıyoruz. Milletimizin ve devlet kurumlarımızın duyarlılığıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi şehitlerimizi anarak, gazilerimizi hatırlayarak, milletimizin bekası, devletimizin geleceği noktasında Türk milleti olarak üzerimize düşen sorumluluk neyse onu yerine getirmenin bilincinde yolumuza devam ediyoruz. O günü unutmamak ve unutturmamak adına birçok valimiz birçok etkinlikler düzenliyorlar. 15 Temmuz’dan sonra bayrağımızı indirmek, yerine başka egemen güçlerin bayraklarını asmak isteyen hainlere bir cevap olması niteliğinde İstanbul’un üç köprüsüne, bu sene ilk kez iki köprümüz de dahil 5 köprüye olmak suretiyle devasa bayraklarımızı asacağız. Bayrak bizim bağımsızlık sembolümüz. Bayrağımız özgürce bu topraklarda dalgalansın diye yüzbinlerce ecdadımız canını seve seve vermiştir. Bugün de yine bayrağımıza uzanan elleri kıracak milyonlarca insanımız var. Kimse bu bayrağa sevginin ötesinde bir gözle bakmasın” dedi.

Törene katılan şehit yakını Rahşan Sertbaş, “Çok gururlu ve mutluyuz” derken, şehit yakını Erhan Dündar ise, ”Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Bayrağımız dalgalanacak. Vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

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