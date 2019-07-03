Köprülerden geçişe zam yok

Devletin işlettiği 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyollarda geçiş ücretlerine yıl sonuna kadar zam yapılmayacak. Özel sektörün işlettiği Avrasya Tüneli’nde de geçiş ücretleri değişmeyecek.

Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa edilen Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir ile Kuzey Çevre otoyolları, özel sektör tarafından işletilirken, bu projelerde, araç geçiş ücretleri, dolar kuruna göre belirleniyor. İşletmeci firmaların, yıl sonuna kadar geçiş ücretlerini artırmayacağı belirtildi.