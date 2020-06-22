  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

’Köprüden biri atladı’ ihbarı polisi alarma geçirdi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ’bir gencin köprüden atladığı’ ihbarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:13:46 -
’Köprüden biri atladı’ ihbarı polisi alarma geçirdi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ’bir gencin köprüden atladığı’ ihbarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.


Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Ali Fuat Başgil Köprüsü’nden 25 yaşındaki gencin atladığı yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Gencin telefonunun kapalı olduğu, ailesinin büyük panik yaşadığı ve ailenin şüphelenerek durumu polise bildirdiği öğrenildi.


Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca bölgeden ayrıldı.


Kayıp olduğu iddia edilen gencin her yerde arandığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı