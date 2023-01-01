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Ekonomi Köprü ve otoyollara zam yapıldı mı? Karayolları'ndan flaş açıklama
Ekonomi

Köprü ve otoyollara zam yapıldı mı? Karayolları'ndan flaş açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 16:34:00 -
Köprü ve otoyollara zam yapıldı mı? Karayolları'ndan flaş açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"Haberler tamamen asılsızdır"

Karayolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.

Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.

 

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