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Köprü ve otoyollara ‘bakım’ zammı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan yüzde 20’lik zamma ilişkin, "İşçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselişler de göz önüne alınarak yol standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla geçiş ücretlerinin asgari düzeyde artırılmasının zorunlu hale geldi." açıklaması yapıldı.

08 Ekim 2019 Salı 11:01
Köprü ve otoyollara ‘bakım’ zammı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan yüzde 20’lik zammın, sadece kurumun işlettiği otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerini kapsadığı ifade edildi. KGM’den yapılan açıklamada, devlet otoyolu ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselişler de göz önüne alınarak yol standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla geçiş ücretlerinin asgari düzeyde artırılmasının zorunlu hale geldiği bildirildi. Açıklamada, “KGM’nin işlettiği otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Fatih Sultan Mehmet ile 15 Temmuz Şehitler köprülerinde otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlendi” görüşüne yer verildi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:01
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)
  2. köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam
  3. 15 temmuz şehitler köprüsü
  4. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  5. bakım-işletme maliyetleri
  6. geçiş ücretleri

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