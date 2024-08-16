Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam
15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL oldu. Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti ise 555 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçişi ise 585 TL'ye yükseldi.
Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücreti 33 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ise 70 TL oldu
Osmangazi Köprüsü'nün geçişi 555 TL'ye, 1959 Çanakkale Köprüsü'nün geçişi de 585 TL'ye yükseldi.
İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu. İstanbul-İzmir Otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.
Yeni ücretler, 16 Ağustos Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak.