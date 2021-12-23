Milyonlarca vatandaş 2022 yılı gelmeden önce köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. Peki, köprü geçiş ücretlerine ne kadar zam geldi 2022?

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar? Köprü ve otoyol ücretleri 2022'de zamlanacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Otoyol ve köprü geçiş ücretleri hakkında Bakan Karaismailoğlu, "Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yılsonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Bunun bir kısmını devletin üstlenmesi durumu söz konusu olabilir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor” dedi.

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