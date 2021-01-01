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Ekonomi Köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni ücret tarifesi
Ekonomi

Köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni ücret tarifesi

Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri yeni geçiş ücreti tarifelerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:23:00 -
Köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni ücret tarifesi

Karayolları Genel Müdürlüğü ( KGM) 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri yeni geçiş ücreti tarifelerini yayımladı.

Yapılan yüzde 26'lık zamla otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti ise yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya yükseldi.

​​​Yap-İşlet Devlet projeleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü ücretlerine de zam geldi.

 

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