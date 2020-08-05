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Spor

Kopenhag-Başakşehir maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir, Avrupa kupalarında yoluna devam etmek için bugün Kopenhag’ın konuğu olacak. Kopenhag-Başakşehir maçının muhtemel 11’leri de belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:21:00 -
Kopenhag-Başakşehir maçının muhtemel 11’leri

Bugün oynanacak karşılaşma öncesinde avantajlı taraf temsilcimiz Başakşehir. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibini Visca’nın golüyle 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, avantajı eline geçirmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmada Başakşehir, alacağı her galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdırmayı başaracak.

 

İşte muhtemel 11'ler:

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Falk, Zeca, Santos, Stage, Daramy

 

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet, İrfan, Aleksic, Visca, Crivell

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