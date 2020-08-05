Kopenhag-Başakşehir maçının muhtemel 11’leri
Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir, Avrupa kupalarında yoluna devam etmek için bugün Kopenhag’ın konuğu olacak. Kopenhag-Başakşehir maçının muhtemel 11’leri de belli oldu.
Bugün oynanacak karşılaşma öncesinde avantajlı taraf temsilcimiz Başakşehir. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibini Visca’nın golüyle 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, avantajı eline geçirmişti.
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmada Başakşehir, alacağı her galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdırmayı başaracak.
İşte muhtemel 11'ler:
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Falk, Zeca, Santos, Stage, Daramy
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet, İrfan, Aleksic, Visca, Crivell