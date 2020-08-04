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Spor

Kopenhag-Başakşehir maçını kim yönetecek?

Kopenhag ile karşılaşacak olan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in maçını kim yönetecek? Hakemin yardımcıları kim? Kopenhag- Başakşehir maçı ne zaman? Kopenhag-Başakşehir maçı saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-04 08:21:00 -
Kopenhag-Başakşehir maçını kim yönetecek?

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 Ağustos Çarşamba günü saat 19:55’de deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak olan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in maçını yönetecek hakem belli oldu.

Medipol Başakşehir'in maçını kim yönetecek?

Maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Hakemin yardımcıları kim?

UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato’nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini gerçekleştirecek.

Davide Massa ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

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