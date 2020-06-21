  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Köpekten korktu ama... Postacının kulağını bakın kim kopardı

Karaman'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında kavga çıktı. Kızıl'ın kulağını ısırarak, koparan Sezai Ç., gözaltına alındı. Kızıl ise hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:46:00 -
Köpekten korktu ama... Postacının kulağını bakın kim kopardı

Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Postacı Onur Kızıl, dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti. Kızıl, bu sırada gördüğü, apartmanda oturan Sezai Ç.'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak, kopardı.

Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulansla kopan kulağıyla birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı