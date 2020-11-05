  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Köpeklerden kaçarken dereye düşen karacayı jandarma kurtardı
Aktüel

Köpeklerden kaçarken dereye düşen karacayı jandarma kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:07:39 -
Köpeklerden kaçarken dereye düşen karacayı jandarma kurtardı

BARTIN (AA) - Bartın'da, ormanlık alanda köpeklerden kaçarken dereye düşen karaca, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Esbey köyünde oturan İbrahim Çakır, ormanlık alanda bir karacanın, kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken dereye düştüğünü gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri, karacayı bulunduğu yerden çıkardı.

Üşümemesi için üzerine battaniye örttükleri hayvana su veren ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Köye gelen veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan karaca, daha sonra doğaya salındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir'deki depremde hangi binada kaç kişi hayatını kaybetti?
Gündem

İzmir'deki depremde hangi binada kaç kişi hayatını kaybetti?

İzmir'de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 37, Emrah Sitesi'ndeki iki binada 30, Doğa..
Sapkın din hocası yine zehir saçtı: Arama kurtarma ekibine
Gündem

Sapkın din hocası yine zehir saçtı: Arama kurtarma ekibine "hain" damgası!

Hala devletin kadrosundan nemalanırken Türk milletinin evlatlarına ise zehir saçan Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç, yine saçma s..
Rus lider Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
Dünya

Rus lider Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dini derneklerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı.

Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay