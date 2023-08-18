Köpekler koyun sürüsüne saldırdı

HAKKARİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda köpeğin koyun sürüsüne saldırması sonucu 30’a yakın koyunu telef oldu, çok sayıda koyun da kayboldu.

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Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Suüstü köyünün yakınlarında bulunan arazide meydana geldi. Köy sakinleri öğlen yemek yemek için sürünün yanından ayrıldı. Aç kaldığı iddia edilen köpekler koyun sürüsüne saldırıp yaklaşık 30’a yakın koyunu telef ederken, çok sayıda koyun korkudan kaçarak kayboldu. Köye yakın bulunan Nehil Sazlığı'na korkudan atlayan bazı koyunlar telef olurken, bir vatandaş canını hiçe sayarak bataklıkta boğulan koyunlarını çıkarttı. Vatandaşlar köyün her tarafını karış karış arayıp kayıp koyunları bulmaya çıkarken, yaralı koyunları ise sırtlarına alarak köye taşıdı.

“Aç kalan köpekler koyunlarımızı delik deşik etti”

Şokta olduklarını belirten Teoman Oğuz, "Olay saat 11.00 sıralarında bizler yemek yerken oldu. Tek geçim kaynağımız olan hayvanlarımız köpekler tarafından saldırıya uğradı. Olay yerine yetiştiğimizde 30’a yakın koyunumuz telef olmuş, çok sayıda da koyunumuz kayboldu. Biz de tüm köy halkı olarak kayıp koyunları aramaya çıktık. Her yeri arıyoruz. Yaralı bulduğumuz koyunları ise sırtımıza alarak köye götürdük. Bu yaşanan olayla ilgili yetkililerden yardım istiyoruz. Çünkü güpegündüz yaşandı olay.” dedi.