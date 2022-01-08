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Yerel Köpekler bir anda saldırdı, genç adam neye uğradığını şaşırdı!
Yerel

Köpekler bir anda saldırdı, genç adam neye uğradığını şaşırdı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin bir gence saldırısı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 22:10:00 -

Değirmendere Merkez Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde yürüyen bir gence, iki sokak köpeği saldırdı.

Saldırı sonrası panikleyerek koşmaya başlayan gencin yanına, caddedeki diğer 2 köpek de geldi.

Buradaki bir kişiyle konuşan genç, daha sonra sağ bacağını tutarak bölgeden hızlı adımlarla uzaklaştı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 sokak köpeğinin saldırdığı gencin bacağını tutarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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