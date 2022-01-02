'Köpek' lobisi sokakları terörize etmeyi başardı! Korkunç saldırı: Çok sayıda köpek 10 yaşındaki çocuğu...
Minik Asiye Ateş'in durumu Türkiye'nin yüreğini dağlamaya devam ederken sokak köpeklerinin saldırıları da hız kesmiyor. Köpek lobisinin sokaklardan toplatılmasına karşı çıktığı başıboş köpekler, sokakları terörize etmeye devam ediyor. Ankara'da çok sayıda başıboş köpek 10 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla parçalanmaktan kurtulan çocuğun vücudunda derin yaralar oluşurken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, R. A. isimli 10 yaşındaki çocuk yoldan geçtiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Ya çevrede kimse olmasaydı...
Durumu fark eden civar sakinleri duruma müdahale ederek küçük çocuğu köpeklerden kurtardı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine saldırının gerçekleştiği yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Vücudunda derin yara izleri olan R.A. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Köpeklerin saldırı anı ise bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"En az 50-60 dikişlik yaraları var"
Saldırı anına şahitlik eden çevre sakinlerinden Serkan Nalbant ise bu tür olayların mahallede çok sık yaşandığını belirterek, "Evdeydik, bir anda sesler duyduk. Çıktık baktık köpekler çocuğu parçalamış. Diğer komşumuz da köpekleri kovalamış. O sırada da biz geldik. Ambulansı aradık. Çocuğun ailesini, yakınları aradım buraya getirdim. Sonra ambulans geldi. Çocuğu hastaneye götürdüler. Çocukta en az 50-60 dikişlik yara vardı. Çocuğu baya parçalamışlar. Polisler de geldi inceleme başlattı.
''Çok derin yaraları vardı''
Mahalleli olarak hepimiz çocuğun yardımına koştuk. Pantolonu yırtılmıştı. Kıyafet getirdik. Yaralarına buz koyduk. Çok derin yaraları vardı. Daha önce de çok sefer bu olaylar yaşandı. Sürekli yaşanıyor. Hepimizin çocuğu var. Ben sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyorum. Hepimiz hayvan seviyoruz ama bu kadarı da hoş değil. Akşam olduğu zaman 20-25 köpek buraya iniyor. Bizler de sokağa çıkamıyoruz. Çocuğumu bakkala bile gönderemiyorum" dedi.
Köpek lobisine artık 'dur' denilsin!
Öte yandan başıboş köpekleri istismar eden hayvansever maskeli insanlık düşmanları, sokakların terörize etmek için elinden geleni yapıyor. Sokaklarda kaos ortamı oluşturmayı amaç edinen köpek lobisi, Batı tarafından fonlanan hayvan dernekleri aracılığıyla sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı çıkıyor.
Son yaptıkları 20 kişilik bir eylemde, devleti ve milleti tehdit eden grup, toplatılması durumunda sokakları karıştıracaklarını söylecek kadar ileri gitmişlerdi.
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