Köpeği ezip aracıyla üzerinde bekledi! Valilik vicdansızın peşine düştü

Batlama Vadisi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın girişinde demir kapının geç açılmasına sinirlenen bir şahıs, kapının önünde yatan köpeğin üzerinden aracıyla bilerek geçti.

Görüntülerde, aracın köpeğin üzerinden geçmesinin ardından hayvanın can havliyle havladığı görülürken, aracın bir süre köpeğin üzerinde beklemesi de tepkilere neden oldu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından olayla ilgili Giresun Valiliği harekete geçti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimiz tarafından gerekli inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında ayrıca kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi