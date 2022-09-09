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Aktüel Köpeği ağaca asarak katleden cani yakalandı
Aktüel

Köpeği ağaca asarak katleden cani yakalandı

Muğla’nın Ula ilçesinde 6 Mart 2022 tarihinde av köpeğini zeytinlik alanda ağaca asarak öldüren şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 23:55:00 -
Köpeği ağaca asarak katleden cani yakalandı

Gökova Mahallesi'nde 6 Mart 2022 günü saat 18.00 sıralarında Levent Arslan isimli şahsa ait av köpeğinin zeytinlik alanda ağaca asılarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve JASAT timi tarafından geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatıldı.

HAYDİ ve JASAT 6 ay aralıksız devam eden detaylı araştırma ve inceleme sonucu olayın failini tespit etti. Şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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