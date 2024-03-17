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Aktüel Köpeğe işkence kamerada!
Aktüel

Köpeğe işkence kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-03-17 23:28:00 - 2024-03-17 23:34:16

Türkiye genelinde başıboş köpek sorunu tartışılmaya devam ederken, İzmir'den tepki çeken görüntüler geldi.

Urla ilçesinde, eline aldığı hortum, sandalye ve kürekle acımasızca komşu iş yerinde bulunan köpeğe saldıran şahsın görüntülerine tepki yağdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi’nde meydana geldi.

Zincirle bağlı köpeğe saldırdı!

Evinin yakınındaki komşu iş yerine gelen M.K. isimli kişi, eline aldığı hortumla iş yeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe vurmaya başladı. Acımasız şahıs köpeğe defalarca hortumla vururken, hayvan can havliyle zincirinin uzadığı mesafece kendisinden kaçmaya çalıştı.

Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle, akabinde ise eline aldığı kürekle vurdu. M.K.'nin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanı çocuğun ise korktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü.

Köpeğe yapılan saldırı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Başı yarılan köpeğin ise sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.
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Saldırgana ev hapsi, saldırganı engellemeyen şahsa ise barınakta çalışma cezası verildi.

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