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Gündem Köpeğe çarptı bahanesiyle hakemi öldüreceklerdi
Gündem

Köpeğe çarptı bahanesiyle hakemi öldüreceklerdi

Müzik öğretmeni, aynı zamanda 1'inci Lig yardımcı hakemi Gökhan Memişoğlu, Fethiye yolu üzerinde aracıyla köpeğe çarpması sonrası üç kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlardan biri tutuklanırken, ikisi serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 17:07:00 -
Köpeğe çarptı bahanesiyle hakemi öldüreceklerdi

Olay, Gökhan Memişoğlu'nun İzmir'den 15 Mart Çarşamba günü Bucaspor-Kocaelispor maçını yönettikten sonra evine döndüğü sırada meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Fethiye'de müzik öğretmeni, aynı zamanda futbol hakemi Memişoğlu, Katrancı Koyu civarında yol üzerinde ilerlediği sırada bir köpeğe çarparak durdu. Güvenlik güçlerini arayıp bilgi verdikten sonra güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesini beklerken, yanına gelen başka bir araçtan inen üç kişi, iddiaya göre Memişoğlu'na 'köpeğe sen mi çarptın' diye sordu.

Memişoğlu 'evet' yanıtını verince üç kişi Memişoğlu'nun aracına saldırdı. Bıçakla önce aracın lastiklerini kesen bir şahıs, ardından bıçağı hakeme doğru savurdu.

Ölümden dönen Gökhan Memişoğlu 3 yerinden yaralandı.

Hakeme saldıran şahıslardan E.P tutuklanırken, Ö.A.B. ile M.K. isimli iki şahıs ise serbest bırakıldı.
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