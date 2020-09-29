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Aktüel Kop Dağı Tüneli inşaatındaki patlamada yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işçi defnedildi
Aktüel

Kop Dağı Tüneli inşaatındaki patlamada yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işçi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:54:10 -
Kop Dağı Tüneli inşaatındaki patlamada yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işçi defnedildi

ERZURUM (AA) - Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren işçi memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Tünel inşaatında 24 Eylül'de gaz sıkışmasına bağlı olduğu belirtilen patlamanın ardından ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde hayatını kaybeden Oğuzhan Orak (21) için memleketi Erzurum'un Aşkale ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Küçükgecit Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından Orak'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cenaze merasimine sadece Orak'ın yakınları alındı.

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatının Bayburt kesiminde, 24 Eylül Perşembe günü, ilk belirlemelere göre metan gazından meydana geldiği tahmin edilen patlamada 11 işçi yaralanmıştı.

İşçilerden 3'ü Trabzon, Erzurum ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alınmış, 8'i ise Bayburt Devlet Hastanesindeki müdahalelerinin ardından taburcu edilmişti.

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