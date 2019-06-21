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Kooperatiften kredi çekip bankaya faize yatırıyorlar

Bandırma Esnaf Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Niyazi Güler, ilçe merkezindeki dükkan sahiplerinin dövize endeksli kira sözleşmesi alışkanlıklarından vazgeçmelerini belirterek, "Yoksa bütün dükkanlar boş kalacak" ikazında bulundu.

21 Haziran 2019 Cuma 11:53
Kooperatiften kredi çekip bankaya faize yatırıyorlar

Bandırma Esnaf Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Niyazi Güler, ilçe merkezindeki dükkan sahiplerinin dövize endeksli kira sözleşmesi alışkanlıklarından vazgeçmelerini belirterek, "Yoksa bütün dükkanlar boş kalacak" ikazında bulundu.


Seçimlerden sonra piyasadaki durgunluğun arttığını ifade eden Niyazi Güler, “İnsanlar önlerini görmekte zorlandıkları için yatırıma yönelmeyi uygun bulmuyorlar. Para akışının kesilmesi zaten zor durumda olan esnafımızın durumunu daha da zora soktu. Esnafımıza verdiğimiz yüzde 5 faizli kredilerin faiz oranlarının yüzde 8’e çıkması sıkıntıyı had seviyeye taşıdı. Artan kredi oranları esnafı ödeme zorluğu içine sokuyor. Bu faiz oranlarının düşmesini bekliyoruz" dedi.


"Bizden kredi alıp bankaya faize yatırıyorlar"


Başkan Güler, "Ne yazık ki, bazı üyelerimiz bu sıkıntıyı aşmak için yanlış yollara başvuruyor. Bizden daha düşük faiz oranlarıyla aldıkları kredileri yatırıma döndürmeden bankalara faizlere yatırıyorlar. Piyasaya girmeyen krediler sıkıntıların artmasına neden oluyor. Bu yanlış düzeni ve işleyen çarkı bozuyor. Sorumluluk sahibi esnafın yanında olmaya devam edeceğiz. Kooperatif olarak para sıkıntımız yok. Esnafımıza şartnamelere uygun kredi vermeye devam ediyoruz" dedi.


"Dövizle kira almakta ısrar ederlerse dükkanlar boş kalacak"


Şehir merkezinde ve çarşıda çok sayıda dükkanın boş durmaya devam ettiği söyleyen Niyazi Güler, “Bandırma’daki çarşı merkezindeki dükkan sahiplerinin eskiden kalma döviz kıyaslamasıyla dükkanlarını kiraya verme alışkanlıklarını bir kenara bırakmaları gerekiyor. Yüksek kiralar yüzünden dükkanlar aylarca bazen yıllarca boş duruyor. Dükkan sahiplerinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulundurmaları lazım. Boş duran dükkanlar hem esnaflara hem de ülke ekonomisine zarar veriyor“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:53
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