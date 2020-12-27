Kooperatif çatısı altında birleşen köylü kadınlar yöresel ürünleri tüketiciyle buluşturuyor

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - İSMAİL TİMUR ÇETİNTAŞ - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir araya gelerek kurdukları kooperatif aracılığıyla evlerinde yaptıkları yöresel ürünlerin satışını yapan köylü kadınlar, aile bütçesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hemen herkesin tarımla uğraştığı, ayva, üzüm, şeftali, ıspanak, karnabahar, zeytin gibi birçok ürünün yetiştiği yaklaşık 500 nüfuslu Kozan Mahallesi'ndeki kadınlar, geleneksel yöntemlerle yaptıkları doğal ürünlerin satışını yapabilmek için kooperatif kurmaya karar verdi.

Resmi prosedürleri tamamlayan 9 kadın, Kozan Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Evlerinde yaptıkları reçel, marmelat, erişte, tarhana, salça gibi ürünleri paketleyip, kurdukları kooperatif aracılığıyla sosyal medyadan satışa sunan kadınlar, aldıkları olumlu geri dönüşlerle daha azimli çalışmaya başladı.

Elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlayan kadınlar, öncelikle kendi köylerindeki, daha sonra da çevre köylerdeki kadınların aralarına katılmasını sağlayarak güçlenmeyi hedefliyor.

- "Geleneksel yöntemlerle yapılan ürünlere talep arttı"

Kooperatif Başkanı Şadan Hasret Ercenik, AA muhabirine, köydeki kadınların evlerinde ürettikleri reçel, tarhana, erişte gibi ürünlerin satışını yaptıklarını söyledi.

Aile ekonomisine katkıda bulunma düşüncesinden hareketle kooperatif kurma fikrinin ortaya çıktığını belirten Ercenik, "Köyümüzdeki 9 kadınımızla kooperatifimizi kurduk. Ürünlerimizi sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'ye dağıtmayı hedefliyoruz ve satışlarımıza da başladık. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Köyümüzün tüm kadınlarının aynı çatı altında toplanıp, sosyal güvencesi olan, kendine güvenen ve para kazanan kadınlar olması için bu yolda devam ediyoruz." diye konuştu.

Ercenik, il ve ilçe yönetimlerinden üretim yeri için destek beklediklerini dile getirerek, şu anda kadınların ürünleri evlerinde yapmaya çalıştığını aktardı.

Daha sağlıklı üretim yerine ihtiyaç olduğuna işaret eden Ercenik, "Hepimizin aynı anda, aynı standartlarda ürünlerini yapabileceği bir ortam olursa daha sağlıklı paketleyip, tüm Türkiye'ye dağıtımını sağlayabiliriz. Kendi tarlalarımızdan topladığımız meyve ve sebzeleri işleyerek reçel, marmelat, salça, erişte, tarhana, ziron, turşu gibi ürünler yapıp, paketleyip satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kooperatifi eylül ayında kurduklarını ve aradan geçen sürede olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Ercenik, müşterilerin ürünün tadını beğenip tekrar talep ettiğini, bunun kendileri için büyük bir kazanım olduğunu anlattı.

Ercenik, salgın sürecinde doğal ürünlere talebin arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İnsanlar evde olduğu için alışverişe sosyal medya üzerinden daha çok önem verdi. Bir de geleneksel yöntemlerle yani annemizin, anneannemizin yaptığı yöntemlerle yapılan ürünlere ilgi arttı çünkü hiçbir katkı maddesi, hiçbir renklendirici yok. Babaannemiz, anneannemiz eskiden turşuyu nasıl yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz. Reçelleri, salçaları evimizde çocuklarımız için nasıl yapıyorsak o geleneksel yöntemlerle yapıyoruz."

- "Köy küçük ama kadınların yüreği çok büyük"

Kooperatif üyesi Hacer Aslan da kooperatif kurulurken zorlu süreçlerden geçtiklerini söyledi.

Tüm ön yargılara rağmen güçlerini birleştirerek kadınların neler yapabileceğini gösterdiklerini vurgulayan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köy küçük ama kadınların yüreği çok büyük. Yola 'Belki yapamayız' diye korkarak çıktılar ama çok güzel yüreklerle başladılar. Kendi evlerinde, öğrendikleri şekilde hiç katkı maddesi kullanmadan doğal olarak hijyenik ortamlarda ürünlerini yaptılar. Köyde herkes 'Yapamazsınız' dediği halde onlar yapabileceklerine inandılar. Çok güzel bir şekilde de devam ediyoruz. Küçücük köyden çok büyük yerlere gelebiliriz diye düşünüyoruz."

Şerife Çay ise doğduğundan beri köyde yaşadığını ve 10 yaşından beri çiftçilikle uğraştığını anlattı.

Kendi mahsullerinden yöresel ürünler hazırladıklarını dile getiren Çay, "Çalışıyoruz zaten, daha da çalışıp, daha da büyüyeceğiz. Köyümüzdeki ve komşu köylerdeki kadınlarının da aramıza katılmasını istiyoruz, büyük bir aile olmak istiyoruz." dedi.