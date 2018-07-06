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Konyaspor'un transfer gündeminde olan Alexander Kirkevold'dan flaş açıklamalar!

Konyaspor'un transfer gündemine yer alan Alexander Kirkevold Danimarka medyasında açıklamalarda bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 19:59
Konyaspor'un transfer gündeminde olan Alexander Kirkevold'dan flaş açıklamalar!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Atiker Konyaspor'un transfer gündemine yer alan Danimarka ekiplerinden Hobro'da top koşturan Alexander Kirkevold önemli açıklamalarda bulundu. 

Kirkevold, '' Avrupa'nın çeşitli yerlerinde transfer teklifleri duyumları geliyor. İngiliz ekibi Leeds United'dan teklif aldığımı bir arkadaşımın mesajıyla öğrendim. Öte yandan Konyaspor'unda beni istediğini duydum. Ama somut birşey bekliyorum'' açıklamalarında bulundu. Kirkevold'un takımdan ayrılacağını iletirken Fransa, İngiltere mi olur Türkiye mi olur ilerleyen günlerde göreceğiz ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Hobro yönetim kurulu başkanı Lars Kühnel oyuncumu için bazı teklif duyumları aldık ama bu takımların resmi tekliflerde bulunması gerektiğini belirtti.

Alexander Kirkevold Hobro formasıyla geçen sezon 22 gol kaydetti. Hobro ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:59
  1. Atiker Konyaspor
  2. Konyaspor
  3. Alexander Kirkevold
  4. Hobro
  5. Danimarka
  6. Pal Alexander Kirkevold

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