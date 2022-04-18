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Spor Konyaspor'un Mısırlısı Ahmet Hassan'dan tepki: Müslüman ülke Türkiye'de bu nasıl olabiliyor?
Spor

Konyaspor'un Mısırlısı Ahmet Hassan'dan tepki: Müslüman ülke Türkiye'de bu nasıl olabiliyor?

Konyaspor’un Mısırlı golcüsü Ahmed Hassan, Gaziantep FK maçının ardından Türk futbolunu yönetenlere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 14:18:00 -
Konyaspor'un Mısırlısı Ahmet Hassan'dan tepki: Müslüman ülke Türkiye'de bu nasıl olabiliyor?

 Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'un evinde Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ettiği maçta bir gol kaydeden Mısırlı yıldız Ahmed Hassan adından söz ettirmeye devam ediyor.

Konyaspor’un Mısırlı golcüsü Ahmed Hassan, Gaziantep FK karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 6’ya yükseltti.

Mısırlı forvet Gaziantep FK maçının ardından verdiği röportajda maç saatine sitem ederek TFF'ye çağrıda bulundu.

Bilindiği üzere Konyaspor-Gaziantep FK müsabakası 13.30'da başlamıştı.

Ahmed Hassan yaptığı açıklamada, "Bugün anlam veremediğim şey maçımızın çok erken olması. Sonuçta hepimiz Ramazan döneminde oruç tutuyoruz. Böyle Müslüman bir ülkede neden maçı daha geç oynamadık? Bu beni düşündürdü açıkçası" ifadelerini kullandı.

Mısırlı forvetin sözleri büyük ses getirirken ülke futbolunda halen TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nın seçilememesi futbolseverlerin tepkisine neden oluyor.

 

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