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Konyaspor’un genç oyuncusu Ali Karakaya: "Hedefim Avrupa Ligi’ne giden takımın parçası olmak"

Konyaspor’un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Karakaya, hiç beklemediği bir anda A Takım kadrosuna yükseldiğini belirterek, forma şansı bularak Avrupa Ligi’ne giden bir takımın parçası olmayı hedeflediğini söyledi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
Konyaspor’un genç oyuncusu Ali Karakaya: "Hedefim Avrupa Ligi’ne giden takımın parçası olmak"

Konyaspor’un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Karakaya, hiç beklemediği bir anda A Takım kadrosuna yükseldiğini belirterek, forma şansı bularak Avrupa Ligi’ne giden bir takımın parçası olmayı hedeflediğini söyledi.


Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Konyaspor A Takım kadrosuna yükselen genç oyuncu Ali Karakaya, “İlk başlarda gerçekten çok büyük zorluk çektim. Çünkü A Takım ile altyapının düzeyi çok farklı. A Takım’da antrenmanlar çok yoğun ve yorucu geçiyordu. Dinlenmeme, yememe-içmeme dikkat ettim. Bunları yapınca benim adıma iyi bir dönem geçti. A Takım bana çok şey kattı. Pozisyon bilgim daha da arttı. Nerede ne yapmam gerektiğini daha iyi öğrendim. Fiziksel anlamda daha çok güçlendim” ifadelerini kullandı.



“Bu çalışmaların bize ligde büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz”


Kamp dönemi çalışmalarına da değinen genç orta saha oyuncusu, “Hem Bolu hem de Hollanda’da devam eden kamplarımız oldukça yorucu bir şekilde geçiyor. Aykut hocamız bizleri yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlıyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. O kadar yoruluyoruz ki antrenman dışında kalan zamanlarımızda herkes dinleniyor. Bu çalışmaların bize ligde büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah bu sene ligde ilk 5 takım arasına girerek UEFA Avrupa Ligi’ne yeniden gitmeyi çok istiyoruz. Bu konuda takımdaki hocalarımıza ve ağabeylerimize çok güveniyorum. İnşallah bu hedefimize sezon sonunda ulaşırız” dedi.



“A Takım’da olmayı hiç beklemiyordum”


Yeni sezonda A Takım kadrosunda bulunmasının kendisi için çok büyük bir nimet ve fırsat olduğunu da sözlerine ekleyen Ali Karakaya, “Bana geçen sezon sorsalar ‘Bu yıl A Takım’da olmayı düşünüyor musun?’ diye ben açıkçası beklemezdim. Her şey bir anda oldu. Çalıştım, nasip oldu. İnşallah bu sezon süre alırsam daha da iyi olacağıma inanıyorum. Bundan sonraki hedefim A Takımımızda sürekli oynamak ve A Milli Takım’a yükseldikten sonra İngiltere Premier League’de oynamak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
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