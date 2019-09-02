Konyaspor'dan ses getirecek transfer Robert Mak

Konyaspor transferin son gününde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Transferde şuna kadar Bajic, Alper Uludağ, Anicic ve Miya’ya imza attıran ekibimizde kanat transferi için uzun zamandır yapılan çalışmalar neticelenmek üzere. Uzun süredir ismi gündemde olan Gürcü oyuncu Levan Shengelia’nin dışında arayışlarını hiç kesmeyen ekibimiz ismi hiç öne çıkmayan bir oyuncuyla anlaşmaya yakın. Slovak kanat oyuncusu Robert Mak son anda bir pürüz çıkmazsa Konyaspor ile sözleşme imzalamak için yarın Konya’ya gelecek.

2020 yılına kadar sözleşmesi var

Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan ancak Rus ekibinin bu mevkiye Barselona’dan Malcom’u almasıyla oyuncuyu satış listesine koyduğu öğrenildi. Beşiktaş’ın da gündemine gelen Robert Mak’ın Konyaspor’un teklifine evet dediği bildirilirken, Zenit Kulübü’yle de son pürüzlerin çözülmesiyle transfer imza aşamasına gelecek. Konyaspor bu transferin alternatifini ise Kızılyıldız Kulübü’nden buldu. Transferde son anda bir aksilik çıkarsa yeşil-beyazlılar Kızılyıldız’dan kanat oyuncusu transfer edecek. Konyaspor’un imza aşamasına geldiği Robert Mak, çabuk, güçlü, seri, kendine güvenen ve driplingleri kuvvetli yönleriyle tanınıyor.

Adam eksiltme konusunda da etkili bir isim olan Robert Mak’ın Konyaspor’un üçüncü bölgesine hareketlilik getirmesi tahmin ediliyor. Konyaspor’un prensipte anlaştığı Robert Mak 1991 yılında Slovenya’da doğdu. Sağ ve sol kanatlarda görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu forvet mevkisinde de oynayabiliyor. Slovak millî takımında da oynayan yıldız futbolcu, profesyonel kariyerine 2008 yılında Manchester City kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla FC Nürnberg, PAOK ve Zenit St. Petersburg kulüplerinde oynadı.

Kaynak:Yeni Meram