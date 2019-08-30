Konyaspor'dan Levan Shengelia bombası Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini hızlandıran Konyaspor, Gürcü oyuncu Levan Shengelia'yı yakın markaj aldı.

Bir kanat oyuncusu alarak transferi kapatacak olan Konyaspor’da teknik heyet hedefini belirledi. Kanat oyuncusu Gürcistan'dan Transferde maliyet açısından da uygun isimlere yönelen İç Anadolu ekibi, Gürcistan ekibi Dinamo Tbilisi’de forma giyen Levan Shengelia ile ilgileniyor. Yeşil-Beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcuyla her konuda el sıkıştı. Komşu temsilcisiyle görüşmelerini sürdüren Konyaspor Yönetimi’nin Aykut Kocaman’ın çok istediği futbolcuyu kısa sürede takıma kazandırması bekleniyor.

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