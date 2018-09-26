Konyaspor'dan kupada gol şov! 5-2

Amasya 12 Haziran Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Konyaspor 5-2'lik skorla kazandı. Konyaspor'un gollerini 5. ve 30. dakikalarda Adis Jahovic, 9'da Traore, 40'ta Hadziahmetovic ve 45. dakikada Hurtado kaydetti. Amasyaspor'un gollerini 47 ve 73. dakikalarda Hakan Doğan attı.



Alınan bu sonucun ardından Konyaspor adını bir üst tura yazdırdı.



Konyaspor'da 50. dakikada direkt kırmızı kart gören Adis Jahovic eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. İki maç ceza alması durumunda iç sahadaki Beşiktaş maçına da çıkamayabilir.